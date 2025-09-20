Jimmy Kimmel recibe muestras de apoyo tras la cancelación de su programa

Recientemente, se dio a conocer que el programa nocturno de Jimmy Kimmel fue cancelado, un hecho que sorprendió a todo su público y es que se detalló que lo que propició la cancelación, fue un comentario sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Tras toda la polémica que ha ocasionado la decisión de la cadena de televisión, muchas personalidades del medio han expresado su apoyo al conductor, quien ha estado en el centro de la polémica en los últimos días.

¿Qué famosos han mostrado su apoyo a Jimmy Kimmel?

Una de las primeras en mostrar su apoyo fue Jean Smart, quien compartió pantalla con Kimmel y se pronunció sobre la decisión de la cadena ABC. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió:

Lo que dijo Jimmy era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos. (...) ¿Qué le pasa a nuestro país?

A las muestras de apoyo se sumaron personalidades de la talla de Ben Stiller, quien se pronunció con esta frase: “Esto no está bien”. Alison Brie, también mandó un mensaje en sus redes sociales: “Es surrealista y da mucho miedo”.

También, Michael Kosta, presentador de “The Daily Show”, apareció en sus historias de Instagram y mencionó: “Se trata de un momento grave en la historia de Estados Unidos”.

Por otra parte, el sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA hizo un comentario sobre la libertad de expresión, donde defendieron al conductor.