Amandititita recuerda a su fallecido padre con hermosa reflexión

Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida en el mundo de la música como Amandititita, recuerda cada 19 de septiembre, un evento que marcó su vida por completo. La fecha es muy sensible para los mexicanos, pues en 1985, sucedió un sismo de magnitud 8.1 que sacudió la Ciudad de México, donde miles de personas perdieron la vida.

En ese evento inolvidable, el padre de la cantante, Rockdrigo González, también falleció al quedar atrapado en un edificio que se cayó. Fue un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Michoacán, causando muchos daños en la zona centro, sur y occidente del país.

Amandititita recordó a su padre fallecido en el sismo de 1985

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una reflexión, donde reveló que a la edad de 6 años tuvo que enfrentarse a la complicada situación de perder a su padre de forma inesperada.

¿Por qué nos pasó esto, papá? Ayúdame a entender: ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué le hicimos a Dios? Yo tenía 6 años, Tú tenías 33. ¿Cuántos años tenemos ahora? ¿No te parece que seguimos en el mismo lugar? Y lo más extraño es que, a pesar de todo, puedo seguir agradecida por cada día de vida. Porque sé que tú vienes a través de mí y ves la ciudad que tanto amaste reconstruirse cada día

Para quienes desconozcan, el padre de la famosa siempre mostró interés por la literatura, la música y la poesía, lo cual lo llevó a convertirse en uno de los grandes cronistas musicales de la vida urbana en México.

Tras 40 años de su partida, el famoso es recordado como un cantautor, poeta y cronista social, cuya obra permanece vigente. Y es su hija, la famosa Amandititita recuerda el legado de su padre.

