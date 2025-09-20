Influencer mastica excremento de caballo para sorprender a Eduin Caz | VIDEO

En las redes sociales, se puede encontrar todo tipo de videos, entre los más divertidos hasta los más insólitos, tal es el caso de una persona que comenzó a viralizarse en las plataformas digitales, pues realizó algo que dejó a todos los usuarios sorprendidos, incluido el cantante Eduin Caz.

Y es que, hay personas que están dispuestas hacer todo tipo de cosas cuando se trata de sus ídolos, sin importar que se trate de algo sucio y grotesco como lo es masticar excremento de caballo.

Eduin Caz confesó que en borracheras han surgido nuevos temas [VIDEO] En su paso por la alfombra roja del evento donde fue reconocido como compositor del año, Eduin Caz nos platicó sobre este gran logro profesional.

De acuerdo con lo que se sabe, fue influencer Ese Pérez, quien pasó por un momento muy desagradable y no solo eso, sino que estaba frente a Eduin Caz, la situación se ha vuelto viral en poco tiempo por lo que ha causado mucha polémica en las redes sociales.

¿Por qué el influencer masticó excremento de caballo?

Para quienes no conozcan nada sobre el influencer, Ese Pérez se caracteriza por hacer cosas extremas, pero siempre con un estilo que suele ser muy retador en todos los aspectos. Estos hechos sucedieron cuando unas personas se encontraban en una convivencia con el vocalista de Grupo Firme, cuando de un momento a otro el polémico influencer dijo: “Si el Eduin me dice, me como la mierda del caballo”.

Y aunque todo parecía una simple broma, se puede observar en el video difundido por YouTube, que el creador de contenido lleva una bolita de excremento de caballo en la mano para masticarla un par de veces, aunque luego la termina escupiendo y tratando de quitarse el mal sabor que tenía, aunque ha causado mucha polémica la frase que dice al final.

¿Y en dónde está mi ruca para besarla de una vez?

Cómo era de esperarse, esta situación sorprendió a Eduin Caz, quien solamente hizo un comentario y comenzó a reírse de la polémica situación.

