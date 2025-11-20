Recibe Christian Nodal mala noticia por el caso de Universal Music

Desde la Fiscalía General de República (FGR), han dado a conocer que apelará la no vinculación en el proceso contra Christian Nodal, en el caso que lo involucra con Universal Music.

Así es que publicaron un comunicado donde hacen hincapié en que Christian Nodal no ha sido exonerado sino que la jueza ha determinado que el proceso legal se debe llevar por la vía civil.

¿Por qué la FGR apelará contra Christian Nodal?

Hay que mencionar que Christian Nodal y sus padres están acusados de falsificar firmas en algunos documentos por lo que Universal Music tomó la decisión de demandarlos.

En la jornada de ayer, la Fiscalía General de República (FGR) difundió un comunicado en que el expresa que el proceso contra el cantante regional y sus padres, sigue abierto.

Lo que ocurre es que Universal Music puede seguir aportando pruebas que vayan en contra de Christian Nodal y así poder sustentar la acusación que los llevó a una audiencia.

Por otra la parte la defensa también puede aportar pruebas a su favor. Según la carpeta de judicialización, Christian Nodal y sus padres son acusados de haber cedido derechos de autor de varias obras, las cuales volvieron a presentar como suyas cuando ya no les pertenecía.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

¿Que se están disputando Christian Nodal y Universal Music?

En esta disputa está en juego más la mitad del catálogo musical de Nodal. De esta manera Universal Music podrías quedarse con el poder sobre 50 canciones.

Ante esto Christian Nodal ya no va a ser juzgado en un proceso penal, pero el juicio de carácter civil en su contra continúa. La situación podría resolver hasta 2026 donde un juez determinará si el cantante puede o no conservar la autoría de sus canciones o Universal Music se queda con los derechos permanentes.

Es por esto que habrá que esperar hasta el próximo año paraque se pueda solucionar el problema legal que está afectando a Christian Nodal y a su familia.

