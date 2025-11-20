Muere influencer a los 21 años tras ser baleada; hallan su cadáver en auto

El mundo de las redes sociales se encuentra muy consternado debido al fallecimiento de la influencer Maurice Harrison quien era popularmente conocida como Girlalala.

La joven murió a los 21 años, luego de ser encontrada muy grave en el asiento del copiloto de un vehículo con heridas de bala. De esta manera fue trasladada de urgencia a un hospital de Florida pero no pudieron salvarla.

¿Qué le paso a Girlalala?

Un informe fue emitido por parte de la Oficina del Sheriff de Broward, en el que señalaron que las autoridades recibieron una alerta sobre las 19:00 horas en Lauderdale Lakes, en Florida, y arrestaron a Shanoyd Whyte Jr.,quien es la pareja de la youtuber y conductor del coche, como presunto autor del asesinato en primer grado con arma de fuego.

La joven tenía heridas de bala y estaba en un estado muy grave sentada en el vehículo por lo que fue trasladada de urgencia por los servicios de emergencia al hospital más cercano, pero no hubo más nada que hacer para salvar.

Ante esto es que los agentes han manifestado que Maurice Harrison y él hombre mantenían una relación desde hacía “varios años”.Ante esto es que la principal hipótesis es que la pareja habría mantenido una fuerte discusión que escaló a lo físico dentro del mismo vehículo.

Además han manifestado que existen pruebas gráficas que han sido captadas por una cámara de vigilancia y en las que se muestra al sospechoso que sale del coche mientras que llevaba un arma de fuego. Ante esto es que es tomado como el principal sospechoso.

De esta manera Shanoyd, desde ese momento, ha permanecido en prisión sin fianza mientras sigue en curso la investigación policial sobre la muerte de la influencer. La joven contaba con más de 230.000 seguidores en TikTok, y también trabajaba como peluquera en un salón de belleza.