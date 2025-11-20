Una médium afirmó que Juan Gabriel está vivo y está preparando un gran regreso

Juan Gabriel fue un artista mexicano con mucha presencia internacional, cuya partida dejó un gran dolor. Sin embargo, una médium ha manifestado que el cantante estaría vivo y está por volver.

La Historia Detrás del Mito - Juan Gabriel Parte 2 [VIDEO] Esta es la parte 2 de La Historia detrás del Mito de Juan Gabriel, donde conoceremos la historia y vida de uno de los cantautores más prolíficos de nuestro país.

Las declaraciones fueron dadas en una transmisión en vivo, donde la especialista utilizó el tarot para analizar la energía del intérprete. Como era de esperar generó una oleada de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del artista.

Cabe destacar que la muerte de Juan Gabriel está rodeada de muchas especulaciones, sobre todo después del estreno del documental Juan Gabriel; Debo, puedo y quiero en Netflix. Esto es porque hay un video que fue grabado en Francia donde se puede ver a un hombre muy parecido al Divo de Juárez.

¿Qué dijo la médium sobre Juan Gabriel ?

La médium estuvo presente en el pódcast Básicos Stream, donde ella hizo referencia sobre si Juan Gabriel está vivo. Así es que utilizó cartas del Tarot y de acuerdo a su interpretación, el cantante sigue con vida.

Además manifestó que podía “sentir una energía viva” relacionada con el artista y que las cartas confirmaban esta percepción cada vez que las colocaba sobre la mesa.

Esto no es todo ya que el Tarot mostró que Juan Gabriel habría tomado la decisión de desaparecer por el “peso sobre sus hombros”,lo que interpretó como una etapa de presiones o situaciones complicadas que lo llevaron a retirarse de la escena pública. La médium mencionó que esta energía correspondía a alguien que buscó mantenerse lejos de la atención mediática.

Sin dudas afirmó que la desaparición habría sido una decisión consciente del intérprete para poder apartarse del entorno que lo rodeaba.“Está vivo... Siempre lo supe está vivo... Yo siento que el tenía muchos problemas en sus hombros, muchas cosas en sus hombros y él quiso como que desaparecer del ojo público.”

¿Qué versiones envuelven a Juan Gabriel?

Los rumores de que Juan Gabriel está vivo, tomaron fuerza luego de que unos turistas mexicanos grabaran en París a un hombre que era muy parecido a Juan Gabriel. Así es que las redes sociales comenzaron a tejer hipótesis.

De esta manera en las redes sociales hay comparaciones y comentarios sobre el hombre que vieron y que Juan Gabriel esté vivo.

