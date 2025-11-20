Esta es la razón por la que se tiene que usar protector solar todos los días

Desde hace un tiempo, el cuidado de la piel se ha convertido en algo indispensable para millones de personas, pues cada día existe más conciencia de que contar con una rutina para el rostro, ayuda a mantener un aspecto saludable y con mejor apariencia.

Sin embargo, día con día todos estamos expuestos al sol, por lo que es muy sabido que la radiación solar impacta de forma diaria, algunos especialistas han asegurado que la mejor manera para cuidar la piel es estar aplicando protector solar constantemente durante el día.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar protector solar en el día?

Esto tiene un impacto positivo en las personas, pues ayuda a prevenir daños en la piel, entre ellos el envejecimiento prematuro, aparición de manchas, arrugas y el riesgo de tener cáncer de piel. Es indispensable saber que, aún en los días nublados también se debe de aplicar protector solar, ya que la radiación siempre está presente.

La dermatóloga de la Sociedad Argentina de Dermatología, Lilian Demarchi, mencionó en entrevista para Infobae, aseguró que el protector solar debe ser un producto de uso diario, ya que el daño acumulativo se encuentra presente todo el tiempo.

También, es indispensable saber elegir el tipo de protector a utilizar, pues esto dependerá del fototipo para las necesidades de cada tipo de piel. Ante esta situación los expertos en la materia, recomiendan seleccionar productos con FPS 50 o superior, especialmente en pieles sensibles, secas o con tendencia a la rosácea.

Por su parte, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aseguró que no se debe confiar solamente en el protector solar, tampoco exponerse más tiempo al sol, ellos recomiendan usar un producto con un factor de protección solar (SPF, por sus siglas en inglés) de 30 o más, que indica el nivel de protección contra el daño causado por los rayos UVB.

Además del protector, se deben de tener estos pasos en la rutina diaria, hidratación adecuada, la limpieza, el uso de antioxidantes como la vitamina C, también se recomienda el uso de sombreros, gafas de sol para tener una mayor protección.

