El Popeye ruso se inyectó vaselina en los brazos y podría morir

En otra de las historias que muchos no entienden cómo se concretan, este hombre conocido como el Popeye ruso puso su vida en riesgo tras inyectarse vaselina en los brazos. Se supone que su intención era parecerse todavía más al personaje de la caricatura. Ahora, se reporta que su vida está en riesgo. Estos son todos los detalles del caso.

¿Por qué la vida del Popeye ruso corre riesgo?

Este joven se llama Kirill Tereshin y cuenta 29 años de edad. Su fama alcanzó bastante notoriedad en el 2017, donde comenzó a inyectarse synthol en sus brazos. La intención de este acto era alcanzar volúmenes extraordinarios en sus bíceps. Y es que buscaba la apariencia más parecida posible al personaje de Popeye El Marino.

Según ciertos informes, esta sustancia es utilizada por algunos fisicoculturistas que buscan mostrar un volumen más alto de sus músculos. Pero lo que le está trayendo la ruina al ex soldado es el uso de vaselina, la cual no está ni remotamente recomendada para una inyección.

Ante dicha situación, su cuerpo está reaccionando de manera desfavorable, pues entre otras cosas, su tejido interno se está pudriendo. Además, es cosa del diario ser acreedor de infecciones. Aunque se le advirtió en 2019 que debía dejar ese tipo de prácticas, el influencer no hizo caso y llevó su caso al extremo.

¿Cuál es el estado de salud del Popeye ruso?

En la actualidad hay un diagnóstico complejo contra su salud. Los diferentes reportes indican que si las infecciones que no ceden dentro de su cuerpo no se detienen… tendrán que amputar los dos brazos. La otra opción es una reconstrucción total que requeriría muchos médicos de diferentes especialidades, pero todo depende de las infecciones, las cuales deberían desaparecer.

En ese sentido, incluso su vida está en riesgo, pues no es un tema exclusivo de complicaciones en sus brazos, sino en todo el cuerpo que está reaccionando mal ante años de práctica que alteraron su físico y sus sistemas internos.