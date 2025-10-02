Florinda Meza revela cuál es el ritual que realiza cada que visita los restos de ‘Chespirito’

El próximo 28 de noviembre se cumplirán 11 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’. Desde la partida del comediante, su esposa Florinda Meza ha cumplido con cabalidad con el ritual pactado con el intérprete de ‘El Chavo del 8’, a quien calificó como una persona muy apegada a la religión católica.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, la actriz reveló que los restos de ‘Chespirito’ yacen en la Ciudad de México y los visita cada que se encuentra en la capital. “Es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue”, contó.

El creador del ‘Chapulín Colorado’ falleció de una insuficiencia cardíaca que derivó del Parkinson que padecía y de las secuelas propias de su avanzada edad. “La muerte de él fue tan distinta. Primero empezó a jalar aire...parecía que sonreía mirando un punto, con una luz en sus ojos que ya había perdido el día anterior. De pronto había una luz en sus ojos como si estuviera mirando algo muy bello (…) Yo estoy segura de que debe haber algo más, de que alguien o algo estaba mirando, porque había una expresión en su cara hasta placentera”, contó en 2015 durante una entrevista con Ventaneando. “Cuando vi que era más lento el jalar aire, ya nada más lo sostuve”.

Florinda Meza niega haber sido la causante de la separación de ‘Chespirito’ y su primera esposa

Tras el estreno de la serie biográfica del comediante, la cual fue producida por sus hijos y lanzada a inicios del pasado mes de junio, la actriz ha recibido un sinfín de críticas y señalamientos, incluso, la han responsabilizado de la separación de ‘Chespirito’ y su primera esposa, Graciela Fernández, situación que ha negado, incluso, dijo que le componía canciones y le escribía poemas ‘mucho antes de que viviera con él’.

“Roberto incluyó a sus hijos, incluso sin consultármelo, a nuestra vida, pero yo lo amaba mucho. Yo siempre amo porque es lo primero que debes hacer. Si alguien te da una bofetada, el problema es de ese alguien”, externó en entrevista con Maxine Woodside.

Ante la serie de críticas que ha recibido Florinda Meza, Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, aseguró que el objetivo de la serie era retratar la vida de Gómez Bolaños con sus virtudes y defectos, no dañar a su esposa. “Creo que hubo un ataque cruel e innecesario”, comentó para Canal 11.

