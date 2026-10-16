Francisco Céspedes preocupa tras casi desmayarse en concierto y volver en silla de ruedas: este es su estado de salud HOY 16 de octubre

Durante las últimas horas seguidores del cantante Francisco Céspedes se han mostrado preocupados por el intérprete luego de que la noche de este 15 de octubre presentara problemas de salud cuando se encontraba arriba del escenario y tuvo que interrumpir su show, poco después volvió pero ahora en una silla de ruedas.

¿Qué le pasó a Francisco Céspedes durante su concierto?

De acuerdo con información difundida y videos que circulan en la red, el artista cubano se encontraba realizando un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México donde todo iba marchando con normalidad. Sin embargo, el cantante comenzó a sentirse mal cuando llevaba aproximadamente cinco canciones, ante el malestar pausó la presentación para tomar agua ya que aparentemente había sentido mucho calor, minutos después abandonó el escenario ya que según sus palabras sintió que se iba a desmayar: "me siento mal" expresó. Después de una pausa, volvió frente a los asistentes en silla de ruedas para continuar con el espectáculo.

¿Cuál es el estado de salud de Francisco Céspedes HOY 16 de octubre?

Hasta el momento él intérprete de “Vida loca” no ha revelado públicamente sobre si padece de alguna enfermedad que estuviera relacionado con los malestares que presentó en medio de su show. Sin embargo, al concluir su presentación tuvo un encuentro con medios donde declaró que probablemente pudo ser la altura de la Ciudad.

Por otro lado, se cree que sus malestares estuvieron relacionados a problemas relacionados con la presión arterial. En varias ocasiones Céspedes ha hablado que presenta problemas relacionados con sus niveles de azúcar, ácido úrico y presión arterial. Aunque sus declaraciones fueron rápidas y cortas el artista se dejé ver más tranquilo y estable, lo que muchos señalan que solo fue un susto y el cantante se encuentra mejor.

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Fabián Céspedes es un reconocido intérprete cubano que se ha consolidado por su trabajo como cantante, compositor y músico, reconocido por su estilo romántico, sus boleros y sus influencias del jazz.

Antes de dedicarse por completo a la música, estudió Medicina en La Habana. Su carrera despegó internacionalmente con el álbum Vida loca, publicado en 1998, que lo consolidó como una de las voces más reconocidas de la música romántica en español. Entre sus canciones más conocidas destacan Vida loca, Remolino y Señora.