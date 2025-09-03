Así fue el asalto a John Milton en Sinaloa: Me reconocieron, contó

A plena luz del día, a las 16:00 horas del pasado martes 2 de septiembre, el hipnotista John Milton y su esposa fueron víctimas de un asalto con violencia en Culiacán, entidad que desde la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024 ha estado marcada por la violencia ocasionada por las disputas entre Los Chapitos y La Mayiza, fracciones del Cártel de Sinaloa.

En entrevista con una estación de radio de corte nacional, Milton contó que el asalto se dio mientras manejaba por una carretera de la entidad cuando un vehículo lo interceptó. Mencionó que en dicho automóvil era tripulado por al menos 4 hombres que poseían armas de alto calibre.

‘Hubo disparos al aire, hubo disparos al piso. Bendito Dios podemos platicar la historia. Me reconocieron. Yo les dije: ‘tienes el vehículo, déjenme bajar las pertenencias’. Ellos, desesperados, porque se veían asustados, se equivocaron, pero ya no pudieron echarse para atrás. En el momento en que empezaron a detonar las armas se llevaron el vehículo”, contó.

Asimismo, agradeció a las autoridades federales que, después de alrededor de 5 horas, lograron localizar su automóvil, pero no pudieron recuperar todas sus pertenencias, pues dijo que ya no consiguió que un reloj que heredó de su padre volviera a sus manos.

John Milton niega que fue agredido por sus asaltantes

Ante las especulaciones de que Milton fue herido de bala, el hipnotista lanzó un comunicado en donde aclaró que dichas versiones son absolutamente falsas. Además, aseguraron que continuará con sus compromisos profesionales programados en el país y en el extranjero, pues recuperó su documentación oficial.

Por otra parte, durante la entrevista, John Milton se compadeció con sus asaltantes y dijo que espera se encuentren bien, pues resaltó la velocidad con la que las autoridades trabajaron para dar con su paradero, pese a que las disputas entre las fracciones del Cártel de Sinaloa han dejado cientos de desaparecidos en la entidad.

