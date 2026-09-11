Funeral de Farath Coronel se sale de control: su cuerpo casi no es enterrado por esta razón

El funeral del reconocido vidente Farath Coronel estuvo a punto de no realizarse debido a una severa crisis financiera que enfrentó su familia.

¿Su papá se juntó con su amante? Marina sospecha de la nueva relación de su padre

¿Qué pasó en el funeral de Farath Coronel?

Y es que a pese a que el astrólogo presumía una vida llena de lujos y fortuna en redes sociales, al momento de su muerte en septiembre, sus seres queridos no contaban con los recursos necesarios para cubrir los costos funerarios.

Jessica Esotérica, una de las amigas de la llamada "Diabla", dio a conocer que el entierro se retrasó durante horas debido a complicaciones económicas para liquidar el costo total del servicio funerario.

Fue tal el escándalo y la posibilidad de que retiraran el cuerpo del astrólogo que su mánager y las cuentas oficiales del vidente tuvieron que organizar una colecta pública de donaciones para sufragar el entierro.

Finalmente, tras superar los contratiempos económicos, el cuerpo de Farath Coronel fue sepultado en un cementerio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Por qué mataron a Farath Coronel?

El vidente, astrólogo y colaborador de televisión Farath Coronel fue asesinado a tiros el pasado viernes 4 de septiembre de 2026 dentro de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El conocido creador de contenido de temas esotéricos, apodado "La Diabla", tenía 41 años al momento de su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Elías "N", quien trabajaba como su propio escolta privado, señalado como el probable autor material del homicidio. De acuerdo con las investigaciones oficiales, ambos tuvieron una fuerte discusión verbal dentro del inmueble.

Tras el altercado, el escolta presuntamente sacó un arma de fuego, le disparó a Coronel, le robó pertenencias y huyó del lugar a bordo de la camioneta del vidente.