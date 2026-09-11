Dile adiós a las cejas finas: estos son los 3 lápices que las cubren bien y rejuvenecen el rostro

Las cejas han pasado a ocupar un lugar muy importante en el mundo del maquillaje, teniendo en cuenta que han dejado de ser esa barrera protectora para convertirse en algo clave que se puede retocar y lograr un aspecto mucho más juvenil en el rostro. Nos encontramos con varios tipos de cejas, pero las más comunes son las finas, aunque los estilistas expertos manifestaron que quedarán en el olvido porque hay tres lápices que las cubren bien y podrás rejuvenecer el rostro.

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Durante varios años, las cejas han sido las protagonistas silenciosas del rostro, donde las tendencias han ido cambiando al igual que los estilos, porque se ha podido pasar de unas cejas pobladas y naturales a unas gruesas o finas, por lo que dependerá del momento en el que nos encontremos. Además, la clave estará en encontrar el equilibrio entre tendencia, estructura del rostro y estilo personal y que irá cambando con el tiempo.

Una de las tendencias de cejas más conocidas de todas son las finas, que se caracterizan por tener un diseño o una forma muy delgada, estrecha en comparación con las pobladas o gruesas y que tienen la capacidad de estilizar el rostro y suavizar las facciones. Pero, los especialistas aseguran que quedarán en el olvido, ya que hay tres lápices que te permitirán rejuvenecer el rostro y las cubren muy bien.

Estos son los 3 lápices que cubren bien las cejas

Precisely, My Brow Detailer, de Benefit: se caracteriza por crear líneas microfinas similares a cabello y que agrega dimensión y profundidad a las cejas. Tiene una punta firme y precisa, con una textura suave y cremosa que se desliza sobre las cejas para una aplicación más cómoda.

Microstroke Brown Pen, de Anastasia Beveryl Hills: su punta ultrafina creará trazos más realistas de pelo para una representación de lo más natural posible, con un caudal de tinta equilibrado y cómodo