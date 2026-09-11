Qué hacer con la televisión vieja de tu casa: 5 ideas para no dejarla arrumbada

En la gran mayoría de los hogares todavía se conservan viejos aparatos electrónicos, a menudo arrumbados en bodegas, clósets o esquinas del salón como restos del pasado. Si tienes una televisión vieja en casa, conoce las mejores ideas para darle un nuevo uso decorativo.

El movimiento upcycling o reciclaje creativo ha demostrado que las carcasas y las pantallas antiguas son verdaderos diamantes en bruto para el diseño de interiores. Ya sea que tu equipo todavía encienda o esté completamente roto, existen alternativas fantásticas para transformarlo en un objeto útil, interactivo y de estética retro o futurista.

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5 ideas para no dejar arrumbada tu televisión vieja

Modernización a Smart TV

Si tu televisión plana o de tubo todavía enciende pero ya no tiene canales ni aplicaciones puedes conectar un dispositivo de streaming utilizando un adaptador HDMI a RCA si es necesario. En pocos minutos habrás transformado una pantalla vieja en un centro multimedia inteligente ideal para la cocina o el cuarto de juegos.

Acuario o pecera retro de alta gama

Para este impresionante proyecto de diseño, se debe vaciar por completo el interior de un televisor antiguo de caja o madera. Introduce una pecera de cristal a la medida exacta de la pantalla dentro del armazón vacío y añade una tira de luces LED en la parte superior.

Utiliza tu televisor viejo para hacer una pecera única en tu hogar|Pinterest

Mini mueble bar o cava

Vacía el interior de un televisor antiguo. Forra las paredes internas con un papel tapiz elegante o pintura oscura e instala un espejo al fondo junto a una tira de luces cálidas. Coloca tus copas y herramientas de coctelería dentro como parte de la decoración.

Monitor central para sistemas de seguridad

Utiliza tu pantalla vieja como monitor secundario permanente conectándola directamente al DVR de tu sistema de seguridad o utiliza un cable VGA o AV para vincularla. Tendrás un centro de monitoreo fijo en tu oficina o recámara sin gastar en un equipo nuevo.

Usa tu televisión vieja para hacer una cama para tus mascotas|Pinterest

Cama o casita acolchada para mascotas

Si tienes un gato o un perro de raza pequeña, la carcasa vacía de un televisor de tubo puede ser limpiada y colocar un cojín acolchado a la medida exacta en la base. Puedes pintar el exterior con colores pastel.