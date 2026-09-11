Qué hacer con la televisión vieja de tu casa: 5 ideas para no dejarla arrumbada
¡No la tires ni la dejes empolvándose! Descubre 5 ideas geniales y creativas para reciclar la televisión vieja de tu casa y darle una bonita función
En la gran mayoría de los hogares todavía se conservan viejos aparatos electrónicos, a menudo arrumbados en bodegas, clósets o esquinas del salón como restos del pasado. Si tienes una televisión vieja en casa, conoce las mejores ideas para darle un nuevo uso decorativo.
El movimiento upcycling o reciclaje creativo ha demostrado que las carcasas y las pantallas antiguas son verdaderos diamantes en bruto para el diseño de interiores. Ya sea que tu equipo todavía encienda o esté completamente roto, existen alternativas fantásticas para transformarlo en un objeto útil, interactivo y de estética retro o futurista.
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5 ideas para no dejar arrumbada tu televisión vieja
- Modernización a Smart TV
Si tu televisión plana o de tubo todavía enciende pero ya no tiene canales ni aplicaciones puedes conectar un dispositivo de streaming utilizando un adaptador HDMI a RCA si es necesario. En pocos minutos habrás transformado una pantalla vieja en un centro multimedia inteligente ideal para la cocina o el cuarto de juegos.
- Acuario o pecera retro de alta gama
Para este impresionante proyecto de diseño, se debe vaciar por completo el interior de un televisor antiguo de caja o madera. Introduce una pecera de cristal a la medida exacta de la pantalla dentro del armazón vacío y añade una tira de luces LED en la parte superior.
- Mini mueble bar o cava
Vacía el interior de un televisor antiguo. Forra las paredes internas con un papel tapiz elegante o pintura oscura e instala un espejo al fondo junto a una tira de luces cálidas. Coloca tus copas y herramientas de coctelería dentro como parte de la decoración.
- Monitor central para sistemas de seguridad
Utiliza tu pantalla vieja como monitor secundario permanente conectándola directamente al DVR de tu sistema de seguridad o utiliza un cable VGA o AV para vincularla. Tendrás un centro de monitoreo fijo en tu oficina o recámara sin gastar en un equipo nuevo.
- Cama o casita acolchada para mascotas
Si tienes un gato o un perro de raza pequeña, la carcasa vacía de un televisor de tubo puede ser limpiada y colocar un cojín acolchado a la medida exacta en la base. Puedes pintar el exterior con colores pastel.