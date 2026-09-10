Cómo hacer una piñata casera de la Muñeca Lele; modelo fácil y rápido

Las piñatas se han convertido en el elemento de decoración por excelencia de los cumpleaños infantiles y que no pueden faltar, ya que se caracterizan por ser elementos que aportan algo distinto y se convierten en el alma de la fiesta. Por lo general, suelen estar decoradas bajo la temática de algún personaje en particular que les guste a los niños y en este caso, una de ellas es la Muñeca Lele, y acá te compartiremos cómo hacerla, con un modelo fácil y rápido.

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Entre las características principales que debemos mencionar de las piñatas, es que son elementos decorativos que están presentes en todas las fiestas infantiles, que están hechas de barro o de materiales reciclados como cartón y que se puede personalizar como más nos guste. No es necesario acudir a tiendas para comprar uno de estos elementos, sino que con un poco de creatividad se puede hacer en casa.

Si estás pensando en celebrar una fiesta infantil de tu hija y no se ha decidido por la temática para personalizar la piñata, puedes optar por algo tradicional de México como lo es la muñeca Lele, que se trata de una tradicional muñeca de trapo artesanal, originaria de Amealco, Querétaro y que es un símbolo representativo de la cultura otomí. Por eso, te dejaremos el paso a paso para que hagas esta piñata.

Elementos para la piñata de la Muñeca Lele

Cartón firme y cartulina

Papel crepé de múltiples colores vivos (rosa mexicano, azul, morado, verde, amarillo, y rojo) y papel crepé negro para el cabello

Hojas de fomi color carne o piel para el rostro, manos y pies

Cinta de enmascarar

Tijera

Silicona caliente

Cuerda gruesa

Cómo hacer una piñata de la muñeca Lele