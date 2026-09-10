Cómo hacer una piñata casera de la Muñeca Lele; modelo fácil y rápido
Es uno de los personajes de la cultura mexicana y que puede convertirse en piñata.
Las piñatas se han convertido en el elemento de decoración por excelencia de los cumpleaños infantiles y que no pueden faltar, ya que se caracterizan por ser elementos que aportan algo distinto y se convierten en el alma de la fiesta. Por lo general, suelen estar decoradas bajo la temática de algún personaje en particular que les guste a los niños y en este caso, una de ellas es la Muñeca Lele, y acá te compartiremos cómo hacerla, con un modelo fácil y rápido.
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Entre las características principales que debemos mencionar de las piñatas, es que son elementos decorativos que están presentes en todas las fiestas infantiles, que están hechas de barro o de materiales reciclados como cartón y que se puede personalizar como más nos guste. No es necesario acudir a tiendas para comprar uno de estos elementos, sino que con un poco de creatividad se puede hacer en casa.
Si estás pensando en celebrar una fiesta infantil de tu hija y no se ha decidido por la temática para personalizar la piñata, puedes optar por algo tradicional de México como lo es la muñeca Lele, que se trata de una tradicional muñeca de trapo artesanal, originaria de Amealco, Querétaro y que es un símbolo representativo de la cultura otomí. Por eso, te dejaremos el paso a paso para que hagas esta piñata.
Elementos para la piñata de la Muñeca Lele
- Cartón firme y cartulina
- Papel crepé de múltiples colores vivos (rosa mexicano, azul, morado, verde, amarillo, y rojo) y papel crepé negro para el cabello
- Hojas de fomi color carne o piel para el rostro, manos y pies
- Cinta de enmascarar
- Tijera
- Silicona caliente
- Cuerda gruesa
@naimadesigndn Me tocó que volver a hacer la piñata 😭🙈#piñata #muñecalele #paperart #fyp #paratii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ original sound - naimadesigndn
Cómo hacer una piñata de la muñeca Lele
- Dibujar la silueta en una pieza de cartón grande, dibujar el contorno general de la muñeca Lele, recortar la silueta y usarla como molde
- Cortar tiras largas de 12 a 15 cm para los laterales
- Unir las dos tapas con las tiras laterales uniendo cinta masking tape para darle volumen 3D
- Forrar los laterales cortando tiras de pepel crepé y forrar los costados de la piñata
- Forrar la parte trasera y cubrirla de manera sencilla pegando tiras horizontales de papel crepé con los colores tradicionales mexicanos
- Cortar tiras anchas de papel para el vestido, aplicar silicona e ir pegando el papel haciendo pliegues para simular los olanes de la falda tradicional y comenzar desde el borde inferior subiendo a la cintura
- Cortar fomi de color piel con forma de manos y pies y fijar sobre las zonas correspondientes
- Recortar un círculo en fomi color piel y pegarlo en la cabeza y diseñar sus facciones
- Usar un pliego de papel crepé negro para el cabello
- Formar los brazos y pegarlos con silicona caliente alrededor de la cabeza, yendo de una oreja a la otra