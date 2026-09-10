LA GRANJA VIP: ¿Quién ganó el juego de LA SALVACIÓN hoy 10 de septiembre de 2026?

Este jueves 10 de septiembre de 2026, La Granja VIP Segunda Temporada pone nuevamente a los participantes frente a uno de los retos que podrían cambiar por completo el rumbo de la semana con el juego de La Salvación. Esta noche podrás disfrutar durante La Granja VIP: La Gala por Azteca UNO a las 8:30 p.m.

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¿Quién ganó La Salvación de La Granja VIP hoy?

Prepárate porque esta noche conoceremos al Granjero o Granjera que se salvará de la nominación durante el programa de La Granja VIP: LA Gala por Azteca UNO. Recordemos que este reto de La Salvación puede convertirse en una ventaja decisiva para uno de los participantes que se encuentre en riesgo esta semana.

¿Por qué es tan importante ganar La Salvación?

Este juego representa una oportunidad para que los Granjeros eviten llegar a la nominación. Esto puede cambiar la estrategia por completo. Cabe señalar que esta semana ya han comenzado los enfrentamientos. Durante la Asamblea, varios granjeros protagonizaron posicionamientos fuertes, mientras que La Bebeshita ganó el Huevo Dorado.