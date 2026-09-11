Qué hacer con los zapatos viejos: 5 ideas para que no terminen en la basura
¡Dales una segunda oportunidad! Descubre 5 ideas inteligentes y creativas para reciclar tus zapatos viejos y evitar que terminen contaminando en la basura
El calzado es uno de los elementos del guardarropa que más rápido se desgasta y, lamentablemente, uno de los más difíciles de reciclar de manera industrial debido a la mezcla de materiales con los que se fabrica. Por ello, te compartimos algunas ideas sobre qué hacer con los zapatos viejos y cómo reutilizarlos.
Millones de pares de tenis, botas y tacones terminan cada año en los basureros, donde tardan siglos en degradarse. Antes de deshacerte de ese par, vale la pena detenerse a pensar en la sostenibilidad y la economía circular.
El upcycling nos invita a mirar esos zapatos viejos, rotos o pasados de moda y repararlos, transformarlos o integrarlos a la decoración de tu hogar con alternativas fantásticas que les dan una nueva función.
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5 ideas para no reutilizar tus zapatos viejos
- Macetas rústicas y botánicas para el jardín
Las botas de lluvia viejas, los tenis de lona y las botas de trabajo de cuero tienen una resistencia natural a la intemperie. Haz un par de agujeros en la suela para el drenaje, llénalos de tierra y planta suculentas, flores o hierbas aromáticas.
- Donación y reparación solidaria
Si tus zapatos solo perdieron el brillo, tienen la suela despegada o simplemente ya no te quedan, llévalos con un zapatero local para una renovación rápida. Una vez listos, puedes donarlos a albergues, iglesias o fundaciones.
- Organizadores de clóset ocultos para objetos pequeños
Las botas altas de invierno pueden servir como contenedores de almacenamiento rígidos dentro de tu propio armario. Limpia muy bien el interior e introduce paraguas plegables, bufandas enrolladas o cinturones.
- Topes para puertas creativos
Llénalos con piedras de río o arena decorativa metida en una bolsa sellada para darles peso, decora el exterior con pintura acrílica y colócalos detrás de la puerta de tu habitación o garaje.
- Juguetes interactivos para entrenamiento de mascotas
Si tienes un cachorro en casa, utiliza tus tenis viejos de lona. Lávalos a profundidad y dáselos como juguete de mordedura texturizado; esto ayudará a calmar su ansiedad y evitará que destruya tu calzado nuevo.