ÚLTIMA HORA: Muere vocalista de “El Bronco”, luego de ser víctima de TERRIBLE incendio y sufrir graves quemaduras

Este día la industria de la música regional mexicana se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de "El Bronco y su Banda", a los 19 años de edad, esto después de que el joven fuera víctima de un fuerte incendio. La noticia fue confirmada durante la mañana de este miércoles 28 de octubre a través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de Facebook de la agrupación. De acuerdo con las palabras que se compartieron, el vocalista "luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento".

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