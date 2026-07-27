¿Quién gana HOY lunes 27 de julio del 2026 el Juego por los Suministros de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La semana 2 de Survivor México La Reliquia en Llamas arrancó con todo. Y tras la triste despedida de Bobby Larios, los Sobrevivientes deberán dar su mejor esfuerzo en las pruebas de este lunes 27 de julio para ganarse los Suministros, una recompensa que es de suma importancia para que tengan un óptimo rendimiento físico y una victoria que indudablemente ayuda a que el estado anímico no empiece a decaer.

¿Qué tribu gana los Suministros HOY 27 de julio en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Cada triunfo cuenta en Survivor México La Reliquia en Llamas y el futuro de los Sobrevivientes va trazándose con todas las pruebas. Es por esto que las tribus de "Jaguar" y "Halcones" tendrán que demostrar cuánto quieren llevarse los Suministros, que en esta ocasión incluye un kilo de arroz para que tengan comida suficiente y el hambre no empiece a ser un problema en la convivencia.

Así que para descubrir cuál fue el grupo ganador, no te pierdas Survivor México La Reliquia en Llamas en punto de las 18:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizar los episodios GRATIS en la app o sitio web de Azteca UNO o en survivormexico.tv.

¿Quién fue el PRIMER ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Luego de quedar nominado por su propia tribu, Bobby Larios se convirtió en el primer Sobreviviente en ser eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. En el duelo final se enfrentó cara a cara con Azalia, que pasó de estar exiliada a poseer una de las piezas de la Reliquia, por lo que tendrá que estar muy atenta a todo lo que pase a su alrededor para no perder este codiciado objeto.

TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas: la lista actual