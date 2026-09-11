Luce elegante y moderna con estos increíbles outfits para el otoño

Estamos a pocos días de que comience oficialmente el otoño por lo que los primeros cambios se notan en el clóset. Ante esto es que te vamos a contar cuáles son los outfits que estarán en tendencia.

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En esta temporada tenemos un clima variado ya que tenemos mañas y noches frescas, tardes soleadas y templadas. Las lluvias también dicen presente por lo que tienes que estar preparada para todo.

¿Cuáles son los mejores outfits de otoño?

Casual Urbano: Ideal para el día a día

Aquí nos encontramos con un look cómodo e ideal para poder realizar tus tareas diarias y estar preparada para el cambio de temperaturas. En la parte superior puedes utilizar una playera básica blanca o de rayas de manga larga, combinada con un suéter ligero de punto o una sudadera.

Acompaña con una gabardina beige, una chaqueta de gamuza o también una chamarra de mezclilla. Combina con jeans recto o wide leg en tonos azules o negros. En tus pies lleva tenis blancos o botines de piel.

Esta es una de las ideas.|Pinterest

Street Style con Toque de Tendencia

Esta opción tiene un estilo más elevado por lo que en la parte superior deberás llevar un body neutro debajo de un blazer oversized en tonos chocolate, verde oliva o negro. También los chalecos tejidos sobre camisas blancas son un gran acierto.

Lleva pantalones tipo cargo en colores tierra o también puedes optar por faldas midi satinadas combinadas con suéteres cerrados. Complementa con botas vaqueras o botas de suela track.

Esto nunca falla.|Pinterest

Paleta de Colores Otoñales

Los colores son importantes en esta temporada por lo que debes llenar tu armario de tonos cálidos y neutros:

