Esto se sabe del hombre idéntico a Juan Gabriel que fue captado

La muerte de Juan Gabriel ha hundido en el dolor a sus seguidores desde hace ya diez años, aunque algunas personas sostienen la idea de que el artista simuló su muerte y sigue con vida. Además, un video publicado en redes sociales de un hombre muy parecido al cantante le dio más vida a esta versión.

En este marco, Jean Aguilera, hijo del intérprete de “Querida”, rompió el silencio y expresó su opinión ante la difusión del video y los rumores de que su padre continúa con vida.

¿Juan Gabriel está vivo?

Las teorías que afirman que Juan Gabriel está vivo abundan y se multiplican cada año. Son los seguidores del reconocido artista los que mantiene esa esperanza encendida y cada vez que aparece una persona con rasgos físicos similares a él las redes se revolucionan.

En septiembre de 2025, un video compartido en plataformas digitales mostraba a un hombre disfrutando de un café en París, Francia. La imagen rápidamente se volvió viral por la similitud que guardaba con Juan Gabriel por lo que, nuevamente, se despertaron los rumores sobre la “nueva vida” del cantautor.

¿Qué dijo el hijo de Juan Gabriel?

En las últimas horas, el programa “Venga la Alegría” tuvo la posibilidad de entrevistar al hijo de Juan Gabriel, Jean Aguilera, y consultarle sobre estas teorías y el video que no deja de sumar visualizaciones.

“Primero nos están faltando el respeto dos veces”, remarcó y explicó: “uno, el señor está muy feo, y dos están diciendo que está vivo. Entonces, por favor”. De esta manera, Jean Aguilera dejó en claro que los rumores sobre su padre le molestan aunque afirmó entender que sus seguidores desean que esté con vida.

Por otro lado, el hijo de Juan Gabriel hizo alusión a las personas que afirman que se comunican telefónicamente con el artista y fue tajante con su respuesta: “Me gustaría tener ese número para también hablar, pero no”.