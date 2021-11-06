Así luce Jaime Camil caracterizado como Vicente Fernández.

Las grabaciones de la serie de Vicente Fernández van a todo vapor ahora en la Ciudad de México, donde esta mañana nuestras cámaras lograron captar en exclusiva las primeras imágenes de Jaime Camil caracterizado como el querido ídolo de México.

Lo encontramos caminando rumbo a la locación y flanqueado por parte del equipo de producción con el que intercambiaba algunas impresiones.

Y aunque uno de sus acompañantes intentó en algún momento cubrir nuestra lente, cabe destacar que el actor se mostró muy cortés en todo momento.

En primicia, estas son las imágenes que no verán en ningún otro programa.

“Es todo un honor”, expresó el actor cuando se le cuestionó qué siente al interpretar al querido Charro de Huentitán.

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Decenas de actores se preparan para aparecer en la serie 'El Rey'

Luego de nuestro encuentro con Jaime, cuyo vestuario y caracterización nos remitieron al Vicente Fernández de los años setenta, también pudimos captar a otro grupo de actores rumbo al set de grabación y vestidos acorde a la época.

A lo largo de varias calles de la colonia en donde se lleva a cabo la grabación, pudimos también captar el despliegue de camiones, equipo de producción, los camerinos y hasta los baños rodantes que están utilizando.

La serie producida por Caracol Televisión contará con 36 episodios grabados en locaciones de México y Estados Unidos, se espera que se estrene a finales del año próximo bajo el título de El Rey, un nombre realmente digno de quien es ahora en día el máximo ídolo de la música vernácula mexicana.

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