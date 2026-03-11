Tragedia: Reconocida influencer termina con muerte cerebral tras someterse a una cirugía estética para tener abdomen más plano

La familia de una creadora de contenido, de nombre Rachel Tussey, ha compartido en redes sociales la tragedia que están enfrentando: tras complicaciones por una cirugía estética sufrió muerte cerebral y ha sido desconectada de soporte vital. Existe una campaña de recaudación de fondos para apoyar a sus seres queridos por la pérdida.

Hace unos días se propagó el rumor de que la creadora de contenido ya había fallecido pero, según la última actualización de su esposo el 10 de marzo, Rachel sigue respirando.

Influencer Rachel Tussey es declarada con muerte cerebral tras cirugía

Rachel Tussey, de 47 años, publicó en TikTok el 25 de febrero que estaba a punto de someterse a una abdominoplastia, cirugía estética que tiene por objetivo perder grasa abdominal. La mujer originaria de Ohio, Estados Unidos, aseguraba que tenía mucho tiempo esperando para poder hacerse el tratamiento.

El esposo de la creadora de contenido, Jeremy Tussey, ha documentado en redes lo que él ha acusado como negligencia médica. Ha dicho que el cirujano aseguró que todo había salido bien, pero inmediatamente después de la operación era notorio que Rachel no se encontraba en buenas condiciones; casi inmediatamente dejó de responder y tuvieron que practicarle RCP.

Jeremy asegura que "no había sentido de urgencia" en el personal del hospital y que su esposa fue llevada al área de urgencias de otro hospital para ser atendida. Ella pasó más de 6 minutos sin recibir oxígeno y, en consecuencia, posteriormente fue declarada con muerte cerebral.

En una campaña de recaudación de GoFundMe, dice que el 5 de marzo Jeremy tuvo que tomar la decisión de que desconectaran a Rachel Tussey de soporte vital, por lo que ahora la familia se prepara para la pérdida. "Se encuentra en estado vegetativo, resultando en la desafortunada probabilidad de morir lentamente".

La campaña busca apoyo para la familia de Rachel, quien tuvo 3 hijos junto a Jeremy. Hasta ahora se ha recaudado más de 28 mil dólares, de los 30 mil que inicialmente se buscaban.

