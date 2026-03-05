Muere querido participante de reality show a los 25 años, mientras las cámaras grababan

A través de redes sociales se informó sobre la muerte de Todd Meadows, uno de los trabajadores que formaba parte del reality show "Pesca mortal", de Discovery. Las cámaras estaban grabando para una nueva temporada del programa cuando el pescador perdió la vida en un accidente.

"El 25 de febrero de 2026 fue el día más trágico en la historia del barco Aleutian Lady en el mar de Bering. Perdimos a nuestro hermano, Todd Meadows", escribió Rick Shelford, capitán de la embarcación y personalidad de reality show.

"Todd era el miembro más reciente en integrarse a nuestro equipo, y rápidamente se volvió familia. Su amor por la pesca y su fuerte ética de trabajo se ganaron el respeto de todos inmediatamente", escribió Shelford. "El amor de Todd por sus hijos, su familia y su vida era evidente en todo lo que hacía. Trabajó duro, amó profundamente y trajo alegría a quienes le rodeaban".

De qué murió Todd Meadows, integrante del reality show "Pesca mortal"

"Pesca mortal" es un exitoso reality show estadounidense que se produce desde 2005 y retrata las vidas de quienes se dedican a pescar cangrejo en los alrededores de las Islas Aleutianas, dentro del mar de Bering, el cual separa Alaska de Rusia. El programa es famoso por mostrar las condiciones extremas y peligrosas a las que se enfrentan los trabajadores.

No se ha dado una causa oficial para la muerte de Todd Meadows, pero ha surgido información sobre las circunstancias. De acuerdo con el diario The Sun, la Guardia Costera estadounidense fue informada el 25 de febrero sobre un hombre que había caído por la borda y habían podido rescatarlo 10 minutos después, pero estaba inconsciente.

Originario del estado de Washington, Todd Meadows se había integrado en el mes de mayo al equipo de "Pesca mortal", pero no se han estrenado los episodios de la nueva temporada. Se inició una campaña mediante la plataforma GoFundMe para apoyar a su familia con 3 hijos.

Familia de Todd Meadows, de "Pesca mortal", pide que no muestren escenas grabadas del accidente

De acuerdo con el portal TMZ, la madre de Todd Meadows y el resto de su familia piden que no se muestre en televisión material grabado del accidente en que perdió la vida el pescador. "Queremos que solo muestren cosas buenas sobre Todd en ese bote", dijo Angela Meadows.

