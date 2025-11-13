Influencer finge tener cáncer para estafar a sus seguidores y termina pidiendo perdón públicamente

No es para nada raro escuchar que alguno o alguna influencer hizo algo malo que se salió totalmente de control, pero la protagonista de esta historia en definitiva está a otro nivel. Brittany Miller es una influencer británica con más de 3 millones de seguidores que recientemente causó plémica a nivel mundial, pues reconoció que fingió tener cáncer gástrico, luego de haber recibido todo el apoyo emocional y económico de su comunidad digital.

Un nuevo escándalo en redes sociales

La joven, originaria de Oxfordshire (Inglaterra), se dedicaba a compartir contenido en sus redes sociales sobre comida y estilo de vida, pero en los últimos meses su fama se disparó luego de que también comenzara a documentar su supuesta lucha contra el cáncer. Esta situación era “tan grave” que incluso llegó a crear un crowdfunding para financiar su tratamiento médico.

Sin embargo, su mentira no duraría para siempre. Todo terminó cuando la verdad salió a la luz gracias a una investigación de la BBC la cual reveló que todo había sido una mentira. Fue ahí cuando la influencer no tuvo otra que disculparse: “Sé lo horrible que es esta enfermedad y sé cuánto afecta a las personas, así que lo siento muchísimo”, declaró Miller entre lágrimas, en un video que ya acumula millones de reproducciones.

El engaño que nadie vio venir

Según la propia influencer, la mentira comenzó como “una frase estúpida” que se salió de control. Miller aseguró que no lo hizo “con mala intención” ni con el propósito de enriquecerse. Supuestamente fue algo que “no procesó”, pues en su momento atravesaba una profunda crisis emocional y cuando menos se dio cuenta, la mentira se salió de control.

“Tenía pensamientos suicidas; perdí a mi pareja, perdí mi trabajo y estaba completamente perdida”, confesó. La creadora de contenido afirma que la página de donaciones fue creada por una amiga sin su permiso, y que nunca tocó el dinero recaudado.

Se a como sea, el daño ya estaba hecho: miles de seguidores se sintieron traicionados y manipulados, desatando una ola de críticas y comentarios de indignación en TikTok contra su persona.

¿Qué opinas?

