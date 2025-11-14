Influencer muere tras celebrar su cumpleaños 26 con sus amigos; esto es lo que se sabe

El ambiente digital está de pena en la comunidad latina tras confirmarse el fallecimiento de esta influencer que celebró sus 26 años con familiares y amigos. La situación sigue en un contexto de incertidumbre, aunque las correspondientes investigaciones confirmaron que la muerte de Yasmim de Souza se concretó por una intoxicación que se efectuó en menos de dos días desde la salida con sus amigas. A continuación se encuentran todos los detalles.

¿Cómo se intoxicó esta influencer en su fiesta de cumpleaños?

El día trágico para Yasmim llegó el día 10 de noviembre de 2025, fecha donde salió con sus amigas para celebrar su 26 aniversario. Allí se reporta que junto con sus amistades bebió un litro y medio de whisky. Incluso su pareja también estuvo ahí y esa noche, más la mitad del siguiente día, no hubo complicación alguna.

La declaración de la madre de la influencer informó que amaneció sin problemas, fueron a realizar compras, convivieron con la familia para seguir con los festejos… pero en la noche es donde llegó la tragedia. La joven se sintió mal y no hubo tiempo de reacción, porque a pesar de que la llevaron al hospital, falleció por una intoxicación con metanol.

Así lo reportaron los médicos que atendieron a De Souza en el Hospital Universitario de la Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), quienes alertaron a las autoridades de casos similares en la región en últimas semanas. Por ello, el propio novio de Yasmim también pasó dificultades médicas, pero no tan graves como su pareja.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el caso de esta influencer?

La joven era una figura que ya tenía miles de seguidores en Instagram y su contenido se basaba en la experiencia diaria de sus salidas con amigos y su pareja. Ante eso, hubo múltiples personas que dejaron sus condolencias en las redes sociales de la chica que extrañamente terminó intoxicada, situación que será investigada por las autoridades brasileñas de la ciudad de Petrolina.