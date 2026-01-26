Ex Miss Universo confirmó que padece cáncer; este es su estado de salud

De manera bastante emotiva, esta ex Miss Universo anunció que el cáncer llegó a su vida y compartió cómo ha sido el proceso desde que se enteró. Con solo 33 años, Jaylene Álvarez dijo que decidió compartir el mensaje para que sirva de inspiración a quienes están viviendo el mismo impacto de padecer una situación que en ocasiones es muy complicada. Esto se sabe de su estado de salud.

Yuri llegó de sorpresa para cantarle a sus fanáticos en un centro nocturno de la Ciudad de México

¿Quién es esta ex Miss Universo, quien fue diagnosticada con cáncer?

Como ya se comentó, Jaylene es oriunda de San Lorenzo, Puerto Rico. Tiene 33 años y el 21 de enero decidió compartirle al mundo que padece cáncer de mama. Su mensaje lleva consigo un mensaje de fuerza respecto a lo que ha enfrentado y aliento también para todas aquellas que están viviendo procesos incluso más fuertes que ella.

Participó en su ciudad de origen en Miss Universo de Puerto Rico en 2021 y tras concretar una carrera en el modelaje, en 2024 fue la encargada de darle la banda de ganadora a la elegida dicho año en el torneo nacional. Por ello, su mensaje lleva mucha fuerza, pues tiene 15 mil 200 seguidores en Instagram. Estas fueron parte de sus palabras.

“Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre. Tener un cara a cara con la muerte… es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”.

¿Cuál es el estado de salud de la ex Miss Universo?

En su primer mensaje solo indicó que estaba enferma y que estaba peleando, sin embargo días después compartió que sabe que hay casos mucho más complicados que el de ella. Pero además de dichas palabras, no se sabe específicamente qué grado de cáncer es y cómo van sus tratamientos médicos, los cuales ya iniciaron su procedimiento.

“Estaré compartiendo mi proceso en redes sociales con el propósito de acompañar a más mujeres que se enfrentan al mismo reto que el mío y así poder construir nuestra red de apoyo. No están solas. ESTAMOS SANANDO. Mi respeto a todos los pacientes de cáncer… porque soy consciente de que existen diagnósticos más delicados que el mío. Los llevo en mis oraciones”.