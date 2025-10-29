Esto sucede cuando tenemos experiencias cercanas a la muerte, según especialistas

Muchas personas dicen haber vivido Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM). Por ejemplo, algunos han señalado que han experimentado dejar de vivir por unos segundos y luego regresar a la vida. Todo esto recordando esa experiencia que la ciencia aún no logra descifrar.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Expertos afirman que cuando una persona está en un grave estado de salud puede llegar a morir. Es decir, su corazón se detiene y el cuerpo deja de respirar. Hay quienes han experimentado esta vivencia y luego han vuelto a la vida y sostienen que han experimentado una profunda paz, otros indican haber atravesado un túnel hacia una luz brillante.

¿Qué son las Experiencias Cercanas a la Muerte?

Cada persona puede expresar, desde su perspectiva, lo vivido de manera diferente. Pero todas estas son Experiencias Cercanas a la Muerte, un término que comenzó a utilizar el psiquiatra Raymond Moody, en el año 1975.

El profesional publicó el libro “Vida después de la vida”, en donde relató algunos casos de Experiencias Cercanas a la Muerte documentadas en el mundo por asociaciones dedicadas al estudio de esta este tipo de situaciones

¿Cómo identificar una Experiencia Cercana a la Muerte?

Quiénes han experimentado una Experiencia Cercana a la Muerte indican sentir como si el cuerpo se fuera de sí. Sienten una separación de la conciencia y el cuerpo físico, además de aumentar la percepción sensorial y sentir emociones intensas y mayormente positivas.

La mayoría de las personas que han vivido esta situación paranormal indican haber visto una luz brillante y mística, y hasta el encuentro con familiares o amigos que ya no están en este plano. Los expertos afirman que se produce una alteración del tiempo y el espacio, donde también suelen aparecer paisajes memorables hasta tener un regreso involuntario al cuerpo físico.

Quienes han vivido esta experiencia aseguran que su vida cambió para siempre. Por un lado porque ya no le tienen miedo a la muerte y, por el otro, porque aumentan su espiritualidad y conexión con lo trascendente.

Se vuelven personas con más empatía y compasión, y tienen menos interés por los bienes materiales. Desde que han tenido esa Experiencia Cercana a la Muerte cambia el sentido de misión de su vida y desean vivir a pleno, poniendo énfasis en lo importante y no en las riquezas acumulables.