Famosa actriz reveló que el cáncer que padece hizo metástasis

La actriz, cantante y conductora indicó que tras un nuevo chequeo, la situación con su cáncer se tornó complicada. Y es que después de 3 meses donde estuvo sin ningún tipo de indicio, la enfermedad se hizo presente en su cuerpo. Con esto, tendrá que someterse al procedimiento indicado por los médicos. Por ello, aquí se indica cuál es el estado de salud de Natalia Salas.

¿Cuál es el estado de salud por el cáncer que tiene Natalia Salas?

La también conductora recién había salido hace unos meses de un cáncer de mama que le provocó estar en una lucha constante. Por ello, sus seguidores se han mostrado consternados por la vuelta de un tema que ella indicó que ya hizo metástasis. Sin embargo se muestra tranquila y con un mensaje muy positivo para combatir esta enfermedad con radiocirugías y tratamientos hormonales.

“El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”.

¿Quién es Natalia Salas, actriz a la que le volvió el cáncer?

La artista está involucrada en los medios de Perú y tiene una influencia importante en el gremio de su país. Cuenta con 1 millón 400 seguidores en Instagram y se muestra como un ícono de la lucha contra el cáncer. Por ello, sus redes sociales se llenaron de muestras de cariño por parte de compañeros y seguidores, pues precisamente compartió su nueva lucha en el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, que fue el pasado 19 de octubre.

Estas fueron parte de sus palabras compartidas en Instagram:

“Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”.