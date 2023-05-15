Tremendo zafarrancho causó llegada de Becky G a la Ciudad de México.

El viernes pasado, Becky G arribó muy sonriente a México, procedente de Los Ángeles, California, para intervenir en un festival musical, pero la joven de 26 años se le desdibujó la sonrisa en cuanto vio que la esperaban sus fanáticos y prensa mexicana.

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Y fue entonces que su equipo de seguridad, propició tremendo zafarrancho al prácticamente llevarla en vilo, con tal de evadir a los reporteros y camarógrafos, incluso a empujones.

¿Cuáles fueron las consecuencias de su llegada?

En el encontronazo, un camarógrafo terminó en el suelo y hasta una fan terminó maltratada.

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La intérprete de ‘Sin pijama’, solo se limitó a contestar algunas preguntas sobre su colaboración con Peso Pluma, pues se hizo de oídos sordos en cuanto escuchó si su compromiso con Sebastián Lletget seguía en pie.

