OFICIAL: José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminan su relación; así lo confirmaron por medio de un video comunicado

En medio de rumores y versiones que apuntaban que ya no estaban juntos, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron oficialmente su separación este 1 de noviembre.

Y es que después de que trascendiera que su relación atravesaba serios problemas, mismos que la ahora expareja desmintió incluso grabando un podcast juntos, ahora sí ambos ponen fin a su historia de amor.

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La pareja, que comparte una hija en común llamada Tessa, emitió un mensaje conjunto para aclarar su situación actual.

"Queremos compartirles algo que decidimos desde hace algún tiempo, pero no estábamos listos para decirles", dijo Paola Dalay durante el video.

¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Sobre la razón de esta decisión, ambos dejaron claro que no es una broma, sino una decisión que tomaron por el bien del cariño que ambos tienen por sí y por la hija que concibieron.

"Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años y sí, como dice Paola, si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, pero bueno, solo para hacerlo oficial, que ya no estamos juntos y siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija", añadieron.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez enfatizó que la ruptura se da en los mejores términos, motivada por el profundo cariño mutuo derivado de casi siete años de noviazgo.

