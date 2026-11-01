Qué día de noviembre debes quemar una hoja de laurel para atraer la abundancia

Estamos a pocos días de la finalización del mes de octubre y por ende, del inicio de noviembre y es que más allá de significar un nuevo mes, para aquellas personas que creen en lo holístico y en lo espiritual, puede representar un gran momento para renovar las intenciones y terminar de la mejor manera el año. Y lo que no sabías es que hay un día en especial del mes de noviembre en donde podrás quemar una hoja de laurel para atraer la abundancia.

El laurel es una de las hierbas aromáticas más utilizadas por miles de personas en todo el mundo y que tiene la particularidad de darle sabor a muchos platillos, pero que tiene fines medicinales y que a su vez, se le atribuyen muchas propiedades espirituales. Por otro lado, está vinculado con la protección y la victoria; por lo que suele ser muy usado para hacer algunos rituales, especialmente durante noviembre.

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Tal como mencionábamos, la culminación de este mes, es ideal para realizar algunas prácticas que nos permitan atraer la abundancia y la prosperidad a nuestras vidas y como se acerca noviembre, hay un ritual que puedes hacer que consiste en quemar una hoja de laurel, planta aromática vinculada con la protección y la victoria y este es el día en la que deberás quemarlo.

Cuándo hay que quemar la hoja de laurel

De acuerdo a los especialistas en estas creencias, el día en el que debes quemar la hoja de laurel es el 1 de noviembre, y es que marca el inicio de un nuevo mes y representa una gran oportunidad para renovar las intenciones y esto tiene que ver con la búsqueda de cambios positivos en la vida y que será muy fácil de aplicar. Por otro lado, quemar una hoja de laurel el 1 de noviembre es un momento propicio para revisar aquello que se quiere soltar y pensar en los proyectos que buscamos impulsar; y hacer este ritual funcionará como un gasto simbólico de renovación y como una manera de expresar deseos para el ciclo que empieza.

Cómo realizar este ritual