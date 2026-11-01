Mono Osuna se juega algo más que su permanencia: el beneficio que todavía debe recibir en La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna está entre los cinco nominados que buscarán mantenerse en La Granja VIP este domingo 1 de noviembre. El exfutbolista volvió a quedar en riesgo después del Viernes de Traición, por lo que necesita el respaldo del público para continuar dentro del reality y afrontar una nueva semana de competencia.

Sin embargo, su permanencia tiene un ingrediente adicional: todavía espera conocer una recompensa que ganó durante la semana. Su reconocimiento como El Más Gallito llegó acompañado de beneficios, justo antes de que las decisiones de sus compañeros lo colocaran nuevamente en la Tabla de Nominados.

¿Qué beneficio tiene pendiente Mono Osuna en La Granja VIP?

Mono Osuna recibirá un beneficio personal que se dará a conocer este domingo 1 de noviembre. Hasta el momento no se ha detallado en qué consistirá la recompensa.

La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir a “El Más Gallito” de La séptima Asamblea|Crédito: La Granja VIP

Además, tiene anunciada su clasificación automática al siguiente Juego del Capataz. Esto representa una oportunidad para volver a competir por el liderazgo, siempre que continúe dentro del programa. El pase corresponde a la prueba; no significa que ya tenga asegurado el cargo.

Por ahora, tampoco se ha informado qué sucedería con su premio personal si resulta eliminado ni en qué momento de la gala será revelado.

¿Cómo ganó Mono Osuna el reconocimiento de El Más Gallito?

El público eligió a Mono después de su participación en la Asamblea del miércoles 28 de octubre. Durante las nominaciones, el exjugador cuestionó a Pablo Montero por la manera en que había respondido al Tío Pepe tras su evaluación como Capataz.

Su intervención le permitió quedarse con el reconocimiento y sus recompensas. Sin embargo, esa elección no impidió que terminara nominado días después.

La Granja VIP: Mario “Mono” Osuna gana el Huevo Dorado y tendrá poder sobre la TABLA DE NOMINADOS de HOY, 28 de octubre, tras La Asamblea

¿Por qué Mono Osuna está nominado a la octava eliminación?

Su llegada a la tabla se produjo durante la gala del viernes 30 de octubre. Julio Camejo había ganado el Juego de Salvación del jueves, resultado que le permitió abandonar la zona de riesgo y obtener el poder para modificar las nominaciones.

Camejo decidió salvar a Natalia Alcocer y, después de la dinámica de Traición en Cadena, Mono Osuna terminó entre los participantes que enfrentarán la decisión de los televidentes.

La lista definitiva quedó integrada por Niurka Marcos, Rafael Mercadante, Kevyn “Bicolor” Contreras, Pablo Montero y Mario “Mono” Osuna. Uno de ellos abandonará el reality, mientras los demás tendrán la posibilidad de avanzar a la novena semana.