Julián Gil revela que Ximena Duque le fue infiel; esto fue lo que dijo

Hace poco tiempo se concretó el matrimonio del actor Julián Gil con Valeria Martín. El compromiso entre ambos había ocurrido hace dos años en Qatar. Y en el marco de esta hermosa ceremonia es que los fanáticos no olvidan que él tuvo una relación anterior que no terminó nada bien.

La relación anterior de Julián fue con la actriz Ximena Duque a quien el actor acusó de haberle sido infiel. Debido a esto es que el vínculo llegó a su fin pero no dejaron pasar este detalle.

¿Ximena Duque le fue infiel a Julián Gil?

A través de su participación en un reality, Julián Gil fue quien ocasionó mucho revuelo al develar cómo fue su relación con la actriz Ximena Luque. Todo se volvió muy polémico entre el 2009 y 2010.

Si bien Gil dijo que la relación fue muy bonita pero al final de su amor ella le fue infiel. El tercero en discordia habría sido el conocido actor Carlos Ponce.

“Me toco irme a España a protagonizar una serie y estando en España empezó a fracturase un poquito la relación. Regreso de España, me toca trabajar en otra novela en Miami, en Evaluna, y llegando a de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó Julián Gil.

Sus compañeros quedaron atónitos ante esta revelación pero él siguió contando su historia. De acuerdo a Gil, fue Carlos Ponce quien lo buscó para reclamarle por qué seguía buscando a Ximena, ya que para su entender no eran más pareja.

¿Ximena también la habría sido infiel a Carlos Ponce?

Julián siguió relatando otros datos sobre esta relación. Así es que también comentó que Ximena y Carlos terminaron su romance debido a que ella le fue infiel.

Por supuesto que estas declaraciones tuvieron repercusiones por lo que Bárbara Regil mostró una foto de Duque y Ponce, a Julián y le preguntó "¿No te arde?”, a lo que el actor manifestó “No era una mujer para mí”.

Por su parte Ximena realizó un comunicado en el que expresó que estaban realizando comentarios que no eran ciertos con el objetivo de ensuciar su nombre.