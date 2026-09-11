Kenia Os y Jisoo de BLACKPINK juntas en Nueva York: ¿preparan una colaboración que nadie esperaba?

Nueva York se convirtió en el punto de encuentro de dos de las artistas que actualmente atraviesan importantes momentos de su carrera, por un lado la mexicana Kenia Os y la estrella surcoreana e integrante de BLACKPINK, Jisoo, esta cercanía durante la Semana de la Moda de Nueva York no ha pasó desapercibida entre los fans de la música pop y K-pop.

A través de redes sociales comenzaron a circular varías imágenes de lo que se vivió durante el desfile de Tommy Hilfiger, quien presentó su colección Primavera/Verano 2027 en el icónico Hotel Plaza. Jisoo y Kenia OS formaron parte del exclusivo grupo de celebridades que ocuparon el front row, junto a figuras como Camila Cabello, Bad Gyal, Kate Moss y Gigi Hadid.

¿Por qué Kenia OS y Jisoo coincidieron en Nueva York?

Kenia Os y Jisso coincidieron en la New York Fashion Week, que comenzó oficialmente esta semana y reúne a diseñadores, modelos, artistas y celebridades internacionales. La presencia de Jisoo tiene además un fuerte vínculo con el mundo de la moda, donde se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas internacionalmente. Kenia OS, por su parte, también ha incrementado su presencia en escenarios internacionales de moda y entretenimiento.

Durante el evento ambas artistas se unieron para posar ante la cámara y esta unión ha levantado teorías entre fans si podría existir una colaboración musical ya que ambas están en importantes etapas de su carrera solitaria. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que exista una relación de trabajo entre ambas artistas así como proyectos a futuro, así que todo quedó en una coincidencia en un evento internacional.

¿Cómo ha sido la carrera de Kenia OS y Jisso?

Kenia OS comenzó su camino en el entretenimiento como creadora de contenido antes de consolidarse como cantante. Con el paso de los años construyó una carrera musical propia y lanzó varios éxitos que la consolidaron en el mundo musical. En 2026 presentó una nueva etapa con K de Karma. Kenia es una de las artistas mexicanas de la nueva generación con mayor presencia en el pop latino.

Por su parte, Jisoo también ha construido una identidad propia fuera de BLACKPINK. Su debut oficial como solista llegó con ME en 2023, proyecto que incluyó los temas “Flower” y “All Eyes on Me” y que marcó el inicio de una nueva etapa musical. En 2026 volvió a colocarse en el centro de la conversación musical con “CLICK”, presentado como adelanto de una nueva etapa de su carrera solista.