¡Nueva rivalidad en La Granja VIP! Manelik desafía a María Karunna: “Quiero ver si esa perra me nomina hoy”

La relación entre Manelyk González y María Karunna dentro de La Granja VIP Segunda Temporada comenzó a tensionarse cada vez más con el paso de los días. Todo comenzó con las actitudes distantes de “La Reina de los Reality Shows” hacia la cantante, gestos que no cayeron para nada bien en la ganadora de La Salvación.

A pesar de que no tenían problemas personales antes del inicio del reality, hoy se creó una nueva rivalidad dentro de la granja. Kunno, La Bebeshita y Manelyk tuvieron una conversación previo a la gala de La Traición donde se mostraron emocionados por la jornada de este viernes, sin embargo, Mane apuntó nuevamente contra María.

Manelyk desafía a María Karunna previo a la gala de La Traición

La Bebeshita expresó su emoción por la gala de esta noche, pero fue interrumpida por Manelyk, quien desafió a la cantante: "Yo estoy emocionada por tres cosas: uno por la fiesta, dos por saber quién ganará el Gallo de Oro y tres por saber quién se va a ir nominado, si me va a nominar esta perra a mí", sentenció la influencer.

Manelyk desafía a María Karunna|La Granja VIP

Cabe destacar que haber sido la ganadora de La Salvación provocó que Manelyk ponga el foco más directo sobre María Karunna. A raíz de este triunfo, la cantante obtuvo dos poderes: sacar a uno de los nominados actuales y colocar automáticamente a otro participante en la placa.

La cantante de Caló reconoció dentro de la granja que tiene a Mane “en la mira” porque siente que la trata de forma distante sin razón alguna, ya que no se conocían previo al ingreso del reality.

¿Qué piensa Manelyk González de María Karunna?

Hasta el momento, Manelyk no explicó cuál fue el episodio que provocó su distancia con María. La influencer no tiene intenciones de modificar su personalidad para agradar o encajar con los demás, por lo que es probable que ciertas actitudes de Karunna no cayeron muy bien en ella.

A pesar de que Mane podría ser el objetivo de María en La Traición, otros nombres como Pimpinela Escarlata y Kunno también aparecen en escena. Por ello, deberás seguir en vivo la gala de esta noche, donde Karunna decidirá si finalmente envía a Manelyk a la placa o cambia su estrategia.

Dónde ver EN VIVO la primera gala de La Traición de La Granja VIP Segunda Temporada

La primera gala de La Traición se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre a partir de las 8:30 p.m., tiempo del centro de México. La transmisión podrá verse totalmente EN VIVO y GRATIS mediante la señal de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Además, desde las 7:55 p.m. comenzará el Pre Show con el análisis de las posibles decisiones de María Karunna. Después de la gala, los fanáticos podrán seguir las reacciones de Manelyk González y el resto de los participantes mediante la transmisión 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada.