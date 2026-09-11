La Granja VIP: EN VIVO de la primera TRAICIÓN hoy 11 de septiembre; minuto a minuto de la cobertura GRATIS por internet y online del programa de Azteca UNO
Este 11 de septiembre, se lleva a cabo la primera Traición en La Granja VIP y aquí puedes seguirla minuto a minuto para no perderte ningún detalle.
Este viernes 11 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la primera Traición de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Si no puedes ver el programa en vivo, no te preocupes, aquí lo podrás seguir en tiempo real y conocer las actualizaciones minuto a minuto de este intenso momento.
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