La Granja VIP: EN VIVO de la primera TRAICIÓN hoy 11 de septiembre; minuto a minuto de la cobertura GRATIS por internet y online del programa de Azteca UNO

Este viernes 11 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la primera Traición de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Si no puedes ver el programa en vivo, no te preocupes, aquí lo podrás seguir en tiempo real y conocer las actualizaciones minuto a minuto de este intenso momento.

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