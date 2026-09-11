Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Granja VIP: EN VIVO de la primera TRAICIÓN hoy 11 de septiembre; minuto a minuto de la cobertura GRATIS por internet y online del programa de Azteca UNO

Este 11 de septiembre, se lleva a cabo la primera Traición en La Granja VIP y aquí puedes seguirla minuto a minuto para no perderte ningún detalle.

La Granja VIP Segunda Temporada
Pascal ‘reventó' a Kevyn Bicolor y Kunno se molesta con Julio. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!|TV Azteca

Escrito por: Matías Mena

Este viernes 11 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la primera Traición de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Si no puedes ver el programa en vivo, no te preocupes, aquí lo podrás seguir en tiempo real y conocer las actualizaciones minuto a minuto de este intenso momento.

Te puede interesar: ¡QUEDÓ BLOQUEADO! Este Granjero no pudo competir en el Juego de la Salvación de La Granja VIP; ¿cuáles fueron los motivos?

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada

Galerías y Notas Azteca UNO