Estos son los 5 dulces que debes servir en tu mesa de Fiestas Patrias el próximo de septiembre

El próximo 15 de septiembre se celebra una de las fechas más importantes en la historia de nuestro país que son las Fiestas Patrias, teniendo en cuenta que se conmemorará la Independencia y se realizarán todo tipo de fiestas por estas fechas. A su vez, muchas de las familias aprovecharán para reunirse para disfrutar del día, de comidas de todo tipo y en este caso, lo que no puede faltar es la mesa de dulces, por lo que compartiremos cuáles son los cinco dulces que no pueden faltar en esta fecha.

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Tal como lo mencionamos, las Fiestas Patrias es una de las fechas más esperadas por miles de mexicanos todo el año, teniendo en cuenta que durante varios días se realizarán todo tipo de eventos a lo largo y ancho de todo el país, con música en vivo, con banderas tricolores, con fuegos artificiales, con comidas típicas y porque se replica El Grito de los héroes patrios.

Por qué es importante la mesa de dulces en las Fiestas Patrias

Lo que seguro no sabías es que la mesa dulce no puede faltar en las Fiestas Patrias durante el mes de septiembre y esto tiene una explicación, ya que es una parte fundamental de la memoria colectiva, la identidad cultural y el orgullo nacional, porque representan la creatividad artesanal de varias regiones del país, y es que combinan ingredientes nativos y técnicas traídas de Europa. Por este motivo, es que te compartiremos los cinco dulces que no deben faltar.

5 dulces que no pueden faltar en la mesa de las Fiestas Patrias

Muéganos: es característico del estado de Puebla y que son elaborados a base de harina con miel de piloncillo

Camotes: son preparados con azúcar, agua y esencias de diversos sabores hasta formar una pasta que se envuelve en papel encerado.

Glorias: son de la ciudad de Nuevo León y que son preparadas con leche quemada, miel de maíz, vainilla y nuez picada.

son de la ciudad de Nuevo León y que son preparadas con leche quemada, miel de maíz, vainilla y nuez picada. Jamoncillo: también es de esta ciudad y requiere de azúcar, leche, canela y una cocción en cazo de cobre