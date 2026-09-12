La Granja VIP: Viernes de TRAICIÓN ¿Quién es el Granjero traicionado este 11 de septiembre?

Este viernes 11 de septiembre se vive la tensión en La Granja VIP Segunda Temporada, pues hoy se llevará a cabo la primera Traición. Esta dinámica puede cambiar por completo la placa de nominados. María Karuna, quien ganó el Juego de la Salvación el pasado jueves, obtuvo el poder de meter a uno de los Granjeros a la placa de nominados. Toma nota, pues esta decisión se dará a conocer durante La Gala de esta noche, a las 8:30 p. m. por Azteca UNO.

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¿Quién tiene el poder de La Traición en La Granja VIP?

Esta primera semana, el poder está en las manos de María Karunna. La integrante de Caló logró ganar La Salvación después de competir contra Kevyn “Bicolor” y Mónica Escobedo, luego de que Rafa Mercadante fuera bloqueado por el resto de Granjeros, lo que le impidió participar.

La decisión de Karunna podría cambiar por completo la estrategia o incluso la convivencia de los Granjeros.

¿Quiénes están nominados antes de La Traición?

La primera placa en La Granja VIP Segunda Temporada está conformada por Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafael Mercadante. Recordemos que María Karunna también estaba nominada, pero su triunfo el día de ayer en La Salvación le permitió salir de la zona de riesgo.

¿A quién podría traicionar María Karunna?

Esta respuesta no se conocerá hasta hoy durante La Granja VIP: La Gala a las 8:30 pm a través de Azteca UNO. Los críticos consideran que ella podría nominar a Pimpinela Escarlata, pues fue a quien se enfrentó la Asamblea.