Thylane Blondeau: por qué se llena de críticas “la niña más hermosa del mundo”

Thylane Blondeau tenía solo 6 años cuando desfiló en pasarela en una presentación del diseñador Jean Paul Gaultier. Solo esa vez bastó para acaparar todas las miradas y ser dueña del título de “la niña más hermosa del mundo”.

La fama y los elogios la convirtieron en una verdadera estrella de la moda. Sin embargo, la modelo francesa enfrenta duras críticas por su aspecto físico. Esto fue lo que respondió a la total incomodidad que le genera la situación.

¿Qué sucedió con Thylane Blondeau, “la niña más hermosa del mundo”?

La modelo de 24 años se presentó en el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París y acaparó la atención de todos. Pero los comentarios de los haters no se hicieron esperar.

Los mensajes giraron en torno a sus presuntos cambios físicos y supuestas cirugías. Este aspecto es lo que ha causado polémica, ya que para algunas personas es muy joven para someterse a dichos procedimientos. Así fue como a través de sus redes sociales, la modelo compartió los mensajes que recibe constantemente.

“Cansada de este tipo de comentarios. Sé que en esta generación las personas tienden a hacer las cosas muy temprano, pero nunca me he operado nada. A la gente le encanta comparar e inventar las cosas, pero solo porque uso maquillaje o un delineador de labios no significa que me hayan hecho los labios o la cara. En algún momento tenemos que parar con eso. Honestamente, desde que tenía 10 años, la gente ha estado diciendo que me he hecho algo en la cara, es hora de detenerse con eso”, fue lo que relató con tristeza en sus redes sociales.

Además, relató que sí pasó por el quirófano, pero por una cuestión de salud. “Tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago”.

Thylane Blondeau: “la niña más hermosa del mundo”

La carrera de Blondeau en la moda se inició a los 3 años: en 2007 fue descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos y la declararon como “la niña más hermosa del mundo”. Luego de aparecer en la portada de Vogue Enfants, llegó la fama internacional y creció rodeada de admiración, pero también controversia.

Conquistó todos los flashes y cámaras. Fue convocada por Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Versace, Miu Miu, Ralph Lauren y Hugo Boss, entre otras firmas exitosas internacionales. Desde entonces, Thylane Blondeau siguió trabajando para reconocidas casas de moda. Además, emprendió proyectos empresariales en el sector de la belleza y mantiene una presencia activa en el círculo social de celebridades y modelos de renombre.