¿Le gustó o no? La reacción de Kenia Os al nuevo corte de cabello de Peso Pluma

La publicación más reciente de Peso Pluma en TikTok ha causado sensación entre sus fans, por una razón que sorprendió a todos: su nuevo corte de cabello casi rapado. Su novia, la cantante Kenia Os, reaccionó en esa misma publicación y nos da a entender que está más que feliz con el look del cantante, aunque nos hubiera gustado que expresara más su opinión sobre este cambio.

La reacción de Kenia Os al cambio de look de Peso Pluma

Apenas el intérprete de corridos tumbados publicó su video en TikTok, la gente notó que se había despedido de su icónico corte de pelo. Desde incluso antes de alcanzar la fama, Peso Pluma había llevado una versión moderna del corte de cabello mullet que fue tan popular en la década de los 80 y principios de los 90.

Ahora Hassan Emilio Kabande Laija lleva un buzzcut, corte de cabello que está casi al ras del cuero cabelludo. Y, por supuesto, su famosísima novia tenía que comentar la publicación donde mostró el nuevo look.

“Te amo”, fue todo lo que escribió Kenia Os en el video de Peso Pluma, con un emoji de un corazón blanco. Él le contestó con un: “te amo, mi amor”.

Aunque la cantante no hizo ninguna referencia directa al cabello de él, podemos inferir que su relación permanece tan armoniosa e idílica como nos han mostrado constantemente en redes sociales. Incluso, si analizamos un poco más allá, en su comentario demuestra que su vínculo con Peso Pluma va más allá de la apariencia física.

Una gran parte de los fans también reaccionaron de manera positiva al cambio e incluso han reiterado una afirmación que ya es muy común encontrar en sus redes: dicen que Kenia Os “tiene buena mano” y que el cantante ha lucido más guapo que nunca desde que está con ella.

También hay quienes en los comentarios escriben la famosa frase “fan de su relación”, en referencia al comentario que alguna vez Ángela Aguilar supuestamente escribió en una publicación donde aparecían Cazzu y Christian Nodal juntos.