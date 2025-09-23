Así fue el último adiós a la comunicadora Débora Estrella

La muerte de la periodista Débora Estrella es una de las que esta semana se lleva todas las miradas. El accidente trágico que le costó la vida a ella y al piloto Bryan Ballesteros sigue recorriendo los principales medios de comunicación, al igual que las imágenes de su funeral.

El deceso de Débora Estrella se produjo el pasado sábado, minutos antes de que se ocultara el sol, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, en el estado de Nuevo León. Desde entonces, su familia, amigos, periodistas y seguidores le dedican sentidas palabras de despedida.

¿Cuál fue la causa del accidente fatal de Débora Estrella?

Fue el pasado sábado 20 de septiembre cuando la avioneta Cessna en la que Débora Estrella viajaba junto al piloto Bryan Ballesteros se precipitó a tierra. La aeronave pertenecía al Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM) y era utilizada en prácticas de vuelo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentran realizando las pericias correspondientes para lograr develar qué fue lo que sucedió. Por ahora, no hay novedades sobre lo que pudo haber ocasionado el accidente por lo que hay mucha expectativa en torno al caso.

¿Cómo fue el funeral de Débora Estrella?

Mientras la investigación avanza, familiares y amigos de Débora Estrella participaron este lunes de la ceremonia de despedida a la comunicadora. Fue en una casa funeraria de San Pedro Garza García, en Monterrey, del estado de Nuevo León.

Hasta allí llegaron colegas de la periodista de 43 años de edad, amigos y familiares que fueron los únicos autorizados para ingresar. Algunos videos mostraron cómo coronas de flores blancas fueron enviados hasta la sala funeraria para homenajear y despedir a Débora Estrella. Las redes sociales se han hecho eco de estas imágenes en donde los mensajes de cariño y consuelo para su familia se van multiplicado.