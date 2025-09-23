Reportan que otro artista sudamericano desapareció en el Estado de México; esta es su historia

Mientras el mundo artístico se repone del terrible caso de los fallecimientos de B-King y Regio Clown, se reporta que otro artista sudamericano se encuentra desaparecido desde el 19 de septiembre. Él se desempeñaba como DJ pero también se sostenía económicamente como repartidor de aplicación. Este es el caso de Tayron Paredes Gamboa.

¿Quién es Tayron Paredes Gamboa?

Este hombre es identificado como un joven de 27 años que desapareció el pasado 19 de septiembre tras hacer una entrega de comida en una de las famosas aplicaciones de repartición de comida. Es de origen venezolano y fue visto por última vez a las 4:17 p.m. del viernes ya mencionado. Tiene pelo negro y ojos miel.

La desaparición la reportó con suma urgencia su hermana, denominada en redes sociales como Daniela Paredes, quien también publicó los últimos mensajes que intercambió con este ciudadano sudamericano. Además de sus labores en el delivery, Tayron hacía su lucha por despegar como DJ.

¿Qué decían los últimos mensajes que emitió Tayron Paredes?

El joven de Venezuela se encontraba realizando sus actividades laborales en la zona de Huehuetoca. Y justamente en dicho pedido le dijo a su hermana que el lugar donde se encontraba era puro monte. Ahí estuvo esperando y dijo que mejor se devolvería, sin embargo todo indica que ya no hizo lo que tenía en mente. Enfáticamente expuso en los mensajes que no confiaba nada en lo que estaba ocurriendo en esos momentos.

🔴 Reportan la desaparición de un joven venezolano identificado como Tayron Paredes Gamboa, luego de acudir a realizar una entrega de alimentos en el municipio de Huehuetoca, #EdoMéx, el pasado viernes 19 de septiembre. pic.twitter.com/YlNvcT654S — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 23, 2025

¿Qué se sabe de Tayron Paredes en las últimas horas?

Lamentablemente no parece que existan hallazgos mayúsculos de la aparición de Tayron. Ya pasaron 4 días y no se ha revelado nueva información. En ese sentido, esto hace demasiado eco tras la desaparición de otros dos personajes vinculados con la música (B-King y Regio Clown) y que lamentablemente murieron en estos días en territorio mexicano.

La esperanza y la lucha de los familiares está en que Tayron regrese con bien y así terminar con una buena noticia en días con mucha información que ha golpeado a la comunidad sudamericana que residía y/o trabajaba en México.