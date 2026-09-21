Pellizcar las hojas del Árbol de Jade: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Pellizcar las hojas superiores del Árbol de Jade, también conocido como Crassula ovata, es una práctica de poda ligera que algunos especialistas en jardinería y aficionados al cultivo de suculentas utilizan para estimular una forma más compacta y ramificada. La técnica consiste en retirar con los dedos el brote terminal o las hojas jóvenes de una punta de crecimiento, con el objetivo de favorecer el desarrollo de yemas laterales.

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El pellizcado, también llamado pinzado, se relaciona con el control del crecimiento apical: un proceso mediante el cual la yema principal puede inhibir parcialmente el desarrollo de las yemas laterales. Al retirar esa punta, la planta puede modificar su patrón de crecimiento y producir nuevas ramificaciones.

¿Quiénes recomiendan pellizcar el Árbol de Jade y para qué sirve?

Los cultivadores de suculentas y aficionados al bonsái suelen recurrir a técnicas de poda selectiva para estimular la ramificación y conseguir ejemplares con una estructura más equilibrada. La Royal Horticultural Society (RHS) explica que la poda de las plantas debe adaptarse a la especie, al objetivo de cultivo y al momento de desarrollo.

En el caso del Árbol de Jade, la poda puede utilizarse para controlar su tamaño y forma. Estos son los beneficios del pellizcado:



Estimular la ramificación: al retirar el brote terminal, algunas yemas laterales pueden comenzar a desarrollarse y producir nuevos tallos.

al retirar el brote terminal, algunas yemas laterales pueden comenzar a desarrollarse y producir nuevos tallos. Controlar el crecimiento vertical: la técnica puede ayudar a evitar que el ejemplar concentre todo su crecimiento en una única punta, aunque el resultado depende de sus condiciones de cultivo.

la técnica puede ayudar a evitar que el ejemplar concentre todo su crecimiento en una única punta, aunque el resultado depende de sus condiciones de cultivo. Favorecer una copa más compacta: la aparición de ramas laterales puede contribuir a conseguir una silueta más frondosa y equilibrada.

la aparición de ramas laterales puede contribuir a conseguir una silueta más frondosa y equilibrada. Dar forma a la planta: el pinzado selectivo puede utilizarse como parte de un proceso de formación ornamental, siempre que no se elimine una cantidad excesiva de tejido.

La University of California Agriculture and Natural Resources (UC ANR) aborda la importancia de la poda y de la respuesta de las plantas al corte de sus tejidos, aunque las recomendaciones específicas deben ajustarse a cada especie. En el caso de las suculentas, es necesario considerar que sus tallos y hojas almacenan agua y pueden dañarse si se manipulan de forma brusca o si las heridas permanecen en condiciones de humedad elevada.

¿Cómo pellizcar las hojas del Árbol de Jade sin dañarlo?

Para realizar el pellizcado, lo más importante es elegir brotes jóvenes y retirar únicamente una pequeña parte de la punta de crecimiento, sin desgarrar los tallos ni eliminar numerosas hojas sanas. Estas son algunas recomendaciones para aplicar la técnica con precaución:



Escoge un brote sano: selecciona una punta joven que quieras que deje de crecer verticalmente para favorecer una posible ramificación lateral.

selecciona una punta joven que quieras que deje de crecer verticalmente para favorecer una posible ramificación lateral. Limpia tus manos o herramientas: antes de manipular la planta, asegúrate de que los dedos o las tijeras estén limpios para reducir el riesgo de trasladar microorganismos.

antes de manipular la planta, asegúrate de que los dedos o las tijeras estén limpios para reducir el riesgo de trasladar microorganismos. Retira la punta con suavidad: puedes pellizcar el brote terminal con los dedos o utilizar una herramienta pequeña y limpia. Evita tirar de la hoja o retorcer el tallo.

Después de pellizcar el brote, es preferible mantener al Árbol de Jade en un ambiente con buena iluminación y evitar someterlo a cambios bruscos. La formación de nuevas ramas no es inmediata y puede tardar semanas o incluso más tiempo, según la época del año y las condiciones del ejemplar.