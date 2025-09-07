Mar de Regil descarta que su operación de la nariz fue para mejorar su apariencia

La influencer Mar de Regil salió desmentir los rumores en torno a su más reciente entrada al quirófano. La hija de la actriz Bárbara de Regil se sinceró con sus seguidores sobre el proceso y terminó con las especulaciones, pues se dijo que la creadora de contenido había tomado la decisión de que le pasaran el bisturí para mejorar su aspecto físico.

Durante una transmisión en vivo, a través de su cuenta de TikTok, la influencer aseguró que se sometió a una cirugía en la nariz por problemas de salud y descartó que su entrada al quirófano haya estado vinculada con un cambio de imagen.

“Esto fue para poder respirar, porque como saben, yo soy adicta al Iliadin. Resulta que es muy malo”, explicó. El Iliadin es medicamento descongestionante nasal que contiene oximetazolina como principio activo, utilizado para aliviar temporalmente la congestión nasal por resfriados, alergias o sinusitis.

Las especulaciones por parte de sus seguidores y detractores en torno a una supuesta intervención para cambiar la apariencia surgieron porque Mar de Regil se mantuvo alejada de sus redes sociales.

“Estuve una semana incomunicada, más que subiéndoles drafts para que tengan alguito de mí. Me dio un descansito de redes. Igual no podía salir de mi casa, ni siquiera podía dormir con Hakuna. ¿Saben lo feo que fue eso?”, destacó.

Mar de Regil se dice a favor de las cirugías estéticas

Pese a que fue objeto de duras críticas, la hija de ‘Rosario Tijeras’ dijo estar a favor de las cirugías estéticas cuando son ejecutadas por decisión de la persona interesada.

“Yo apoyo 100 por ciento las cirugías porque yo creo que si algo de tu cara o de tu cuerpo no te gusta y se puede cambiar y tienes la oportunidad: hazlo”, afirmó.

Asimismo, Mar de Regil pidió empatía a sus seguidores en caso de que se vuelva a ausentar de redes y por el aspecto que mostrará en sus publicaciones o transmisiones en vivo.

