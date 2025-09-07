Muere querida influencer a los 97 años, famosa por sus outfits

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto, puesto que una reconocida influencer murió a los 97 años, un fallecimiento que a varios de sus seguidores impresionó. Dentro de Instagram se había dado a conocer por ser una mujer llena de carisma, además de tener un estilo extravagante, haciéndola famosa por sus outfits.

Para que te mantengas informado al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto de la conocida creadora de contenido. Una auténtica imagen de la moda que durante mucho tiempo causó revuelo por su estilo moderno y lleno de color.

¿Por qué fue famosa Baddie Winkle?

Muchos la conocen por el nombre de Helen Van Winkie, pero otros la ubican por el nombre de Baddie Winkle, una influencer que se hizo famosa por sus outfits, logrando reunir un total de 3 millones de seguidores, que día con día veían con gusto todas sus publicaciones.

A diferencia de otras personas que emplean conjuntos más discretos con tonos nudes, Helen a sus 97 años, se destacaba por llevar ropa llena de color y texturas. Una auténtica mujer que no le tenía miedo a ser ella misma, característica que le permitió obtener el cariño y popularidad de sus seguidores.

Antes de ser famosa, ella llevó una vida tranquila con su familia. Pero no fue hasta el 2014 que una de sus bisnietas publicó una foto de ella con ropa diferente, provocando un gran boom en las redes, puesto que rompió con los clásicos estereotipos de la vejez y defendiendo la positividad de los cuerpos. Gracias a su gran popularidad, se convirtió en la imagen de varias marcas importantes.

¿Cómo se anunció su fallecimiento?

En la cuenta oficial de la influencer, el 4 de septiembre del 2025, se anunció su lamentable fallecimiento a sus 97 años. Donde se le ve una foto de la creadora de contenido portando un outfit y peluca blanca. Acompañado de un texto que fue escrito por su bisnieta, detallando que ahora es una estrella que ya ascendió al cielo.

Noticia que varios de sus seguidores lamentaron, dejando varios mensajes de condolencias en la publicación. Incluso, se observa un texto que dejó la famosa Paris Hilton, diciendo que la creadora de contenido era icónica y enviaba todo su amor. Una mujer que se hizo famosa por sus outfits, ahora es un referente importante, al romper con estereotipos.