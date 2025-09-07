Aseguran que Ángela Aguilar se operó el rostro; así luce ahora

Nuevamente, el nombre de Ángela Aguilar se encuentra en el huracán de la controversia. En una reciente presentación realizada, varios internautas aseguran que la joven cantante se operó la nariz, empleando fotografías antiguas de la artista para comparar su aspecto actual.

Ángela Aguilar incursionará en los boleros para su próximo álbum [VIDEO] Pati Chapoy tuvo una entrevista exclusiva con Ángela Aguilar, quien está preparando su próximo álbum, donde incursionará en los boleros, ¿qué la hizo cambiar?

Provocando que la hija de Pepe Aguilar sea fuertemente criticada por el público. Es así que, a continuación, te detallaremos todo lo que se sabe sobre dichos rumores y si se ha comentado al respecto. No te pierdas los detalles que te compartiremos.

¿Qué cirugías tuvo Ángela Aguilar?

Desde que Ángela Aguilar inició su romance y matrimonio con Christian Nodal, las burlas y críticas hacia su físico no se han detenido, por lo que en varias ocasiones ha recibido ataques en redes sociales al respecto.

Anteriormente, ya se había generado el supuesto rumor sobre una intervención quirúrgica para poder obtener la pequeña cintura que tiene. Sin embargo, la cantante en varias ocasiones ha mencionado que su silueta es completamente natural, acompañada de ejercicios y buena alimentación. Lo único que se ha realizado, son procedimientos dentales.

¿Se operó la nariz Ángela Aguilar?

En una reciente presentación realizada por Ángela Aguilar, los internautas no se quedaron callados, fueron varios los usuarios que resaltaron que la cantante se operó la nariz. Dichas afirmaciones se deben a que luce más respingada de lo normal. Incluso, fueron varios los usuarios que usaron fotos de la niñez para hacer la comparativa de su aspecto.

Además de que aseguran la posible intervención quirúrgica, fueron varios los usuarios que lanzaron varias críticas y burlas en los comentarios que decían lo siguiente:

“Siempre será condorito”

“Tucán Aguilar”

“Para las que dicen que todo es natural en ella, que no tiene nada de cirugías”

“La nariz de bruja”

Así son los miles de comentarios que aseguran que se operó la nariz. Hasta el momento no se ha aclarado nada al respecto, y no se ha emitido ningún comunicado que afirme o desmienta los rumores. Desde la cuenta de TikTok de la Dra. Anahí Sandoval Gil, quien se describe como especialista en armonización orofacial, detalla que podría haberse realizado una perfiloplastia, tomando la comparación de varias fotos.