Marc Anthony sufre de brujería tras matrimonio con Nadia Ferreira.

El sábado pasado se llevó a cabo la lujosa boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira en The Perez Art Museum de Miami y entre sus invitados destacó la presencia de varias celebridades. Sin embargo, parece que no todo será miel sobre hojuelas en el matrimonio de los famosos, pues esto es lo que el oráculo de Padme Vidente predijo.

Ritual de Padme Vidente para Bendecir una Relación.

¿Por qué Jennifer López y sus hijos no fueron a la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

En la boda surgieron los rumores por la ausencia de Jennifer López y los hijos que procreó con el cantante, pero JLO no perdió la oportunidad de compartir con sus seguidores lo bien que la estaba pasando al lado de otras mujeres empoderadas como Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Sofía Vergara, por mencionar algunas en la celebración de su amiga Anastasia Soare.

Recordemos que la boda del cantante de salsa y de la Miss Paraguay 2021 fue vendida en exclusiva a una publicación y como Jeniffer López prefiere mantener a sus hijos en un perfil bajo, una posible causa de su inasistencia pudo haber sido por todo el revuelo que implicó la celebración.

Te puede interesar: Filtran VIDEO de Marc Anthony pasado de copas en su boda junto a Beckham.

¿Qué predicciones tiene Padme Vidente para Marc Anthony y Nadia Ferreira?

No obstante, ahora es Padme Vidente, quien afirma que en el matrimonio de Marc Anthony y Nadia Ferreira va a haber pleitos y sobre todo en los primeros seis meses de casados, “porque desde hace mucho tiempo Marc Anthony no ha podido tener equilibrio y estabilidad en el amor y esto es provocado por una brujería y por una situación complicada, que no ha querido atacar. Se ha ido más por la fama y los éxitos”.

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero le tocará a Nadia Ferreira si se divorcia de Marc Anthony?

¿Cuál es la recomendación que Padme Vidente hace a Marc Anthony?

Por eso, la reina de la magia y consejera lanza una recomendación al salsero Marc Anthony para que ahora sí acuda con su brujo de cabecera para que le haga una limpia y pueda romper con ese maleficio.

Te puede interesar: Esto hacía Jennifer Lopez mientras Marc Anthony se casaba con Nadia Ferreira.