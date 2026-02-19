Mauricio Mancera reaparece tras accidente automovilístico: este es su estado de salud hoy 19 de febrero

A casi un día de dar a conocer que sufrió un accidente automovilístico, Mauricio Mancera ya reapareció en redes sociales y subió una selfie. Esta imagen está tranquilizando a sus miles de seguidores porque el conductor parece estar bien de salud y en su hogar. A continuación te contamos lo que se sabe sobre su estado.

Fue el 18 de febrero que Mauricio anunció mediante su cuenta de X que había sufrido un accidente automovilístico.

Cuál es el estado de salud de Mauricio Mancera este 19 de febrero, tras accidente automovilístico

|Crédito: Instagram. @maumancera

El conductor ya retomó con normalidad su trabajo en televisión y, con sus últimas publicaciones en Instagram, confirma que se encuentra bien de salud tras el susto. En el último día ha compartido varias historias, en una de ellas se tomó una foto de cuerpo completo frente al espejo.

Mauricio Mancera también compartió imágenes de un evento en el que coincidió con Yordi Rosado, además de un par de videos de humor no directamente relacionados con él. Esto nos da a entender que el conductor no solo se encuentra bien físicamente sino ya sigue su rutina.

En su publicación original de X, Mau Mancera aclaraba que tanto él como sus acompañantes se encontraban bien.