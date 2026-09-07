Venga La Alegría | Programa 7 de septiembre 2026 Parte 1 | Kenia Os desaira a la prensa, el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de septiembre 2026, parte 1: Alejandra Guzmán prepara homenaje a Silvia Pinal, Kenia Os no se detiene ante la prensa, Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras la confirmación de embarazo de Melenie y lo que sucedió detrás de cámaras del estreno de la Segunda Temporada de La Granja VIP.

También, un espectáculo de pachucos y rumberas, lo que debes saber de las pensiones que reciben los papás de sus hijos y la receta de hamburguesas con mermelada de tocino. Además, la pasarela vestidos patrios muy mexicanos y una aventura más de Lauro en Acción. ¡Venga La Alegría!